Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Pataradze, Vali Bektaş'ı Ziyaret Etti

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, "Ekonomik, kültür, spor ve eğitim dallarındaki güzel ilişkilerimiz ve dostluğumuz daha da pekişecektir." dedi.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Rize'ye gelen Pataradze'yi valilik binası önünde Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcıları Emre Nebioğlu ve Abdullah Şen ile diğer ilgililer karşıladı.



Vali Bektaş'ı makamında ziyaret eden Pataradze, burada yaptığı konuşmada, Bektaş ile iki ülke arasındaki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Rizeli iş adamalarının Batum'da başarılı işler yaptığını ifade eden Pataradze, "7 milyon insanın Batum'a gelmesinde Rizelilerin desteği bulunuyor. Bu konuda bize iş adamları yardımcı oluyorlar. Bu desteğiniz ve yardımlarınız sayesinde 7 milyon rakamı gelecek yıl daha da artacaktır. Ekonomik, kültür, spor ve eğitim dallarındaki güzel ilişkilerimiz ve dostluğumuz daha da pekişecektir." diye konuştu



Vali Erdoğan Bektaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Batum ve Gürcistan'ın kendileri için önemli olduğuna işaret eden Bektaş, "Çok ciddi ilişkilerimiz var. İş adamlarımız orada iş yapıyorlar. Burada da çay ve inşaat sektöründe ciddi anlamda çalışan Gürcü iş gücü var. Aynı coğrafyanın ve denizin şehirleri olarak, birbirimize daha yakın olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Bektaş, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en yoğun sınır kapısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Geçen yıl 7 milyon insan giriş çıkış yapmış. Sınırda geçişlerde bazı zorluklar var. Kısa sürede onun da giderileceğini düşünüyorum. 7 milyon insan Rize'den geçiyor. 7 milyonun yarısı işçi, tır ve kamyon şoförü olsa diğer yarısı da turizm için gidiyordur. Demek ki insanlar burada bir şey bulamıyorlar, Batum'da buluyorlar. Ne buluyorlar ki? Bizde bulamıyorlar da oraya gidiyorlar? Bunlar tabi biraz işin espri tarafı... Birbirimize yakın komşu ülkeleriz. Gidip geliyoruz ve yardımlaşıyoruz. İnşallah bu ziyaret ilişkilerimizi daha da geliştirir."



Pataradze, ziyaret anısına Bektaş'a tablo, Vali Bektaş ise Hükümet Başkanı Pataradze'ye çay hediye etti.