Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'yla birleşmek istiyor

26.08.2019 13:28

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendi döneminde Abhazya ve Güney Osetya'nın ülkesiyle birleşmesini istediğini belirtti.

Zurabişvili, 2008'de yaşanan Güney Osetya savaşın ardından 26 Ağustos'ta Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin Rusya Federasyonu tarafından sözde bağımsız devletler olarak tanımasının 11. yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ne Gürcistan'ın ne de müttefiklerinin ülkesinin parçalanmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Zurabişvili, "Bugün Ruslaşma politikası nedeniyle Abhaz ve Osetlerin dil ve kimlikleri tehdit altında. Ortak tarihimiz ise Gürcüler olmadan Abhaz ve Osetlerin milli kimliğinin kurtarılmasının mümkün olmayacağını gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Zurabişvili şu değerlendirmede bulundu:

"Abhazya ile Güney Osetya'nın Gürcistan'ın birleşik devlet alanına barış yoluyla döneceği zamanın geleceğine inanıyorum. Bunun (Gürcistan'ın birleşmesi) yakın gelecekte cumhurbaşkanı olduğum sürede gerçekleşmesi en büyük arzum, bunun için elimden geleni yapacağım."

Zurabişvili olası bir birleşme sonucunda Abhazya ve Güney Osetya'da yaşayanların, Gürcistan'ın diğer bölgelerinde yaşayanlarla aynı haklara sahip olacağı da vurguladı.

Kaynak: AA