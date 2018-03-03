Gürcistan-Abhazya İlişkileri Normalleşmeye Hazır Değil

Abhazya Kamu Odası Konseyi olarak bilinen ve üyeleri, milletvekilleri, valiler ve bürokratlar olan kuruluş, Abhazya ile Gürcistan arasında ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığını duyuran basın açıklaması yaptı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze'nin, Abhazya ve Güney Osetya'yla daha aktif bir barış politikası izlenmesine dair açıklamasına Abhazya Kamu Odası Konseyi tarafından cevap geldi. Abhazya Dışişleri Bakanlığının yaptığı basın açıklamasında Mikhail Janelidze'nin çağrısının samimi olmadığı vurgulanmıştı. Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Prag Uluslararası Gastronomi, Otel ve Turizm fuarına Abhazya katılım göstermiş fakat Gürcistan, Çekya'ya baskı yaparak Abhazya'nın fuardan çıkarılmasını talep etmişti. Çekya ise Gürcistan'ın talebini geri çevirmişti. Mikhail Janelidze'nin yaptığı açıklamadan sonra yaşanan bu diplomatik kriz, Abhazya tarafından 'Gürcistan samimi değil' algısının oluşmasını destekleyen bir adım oldu.

"Gürcistan saldırgan politikalarına devam ediyor"

Abhazya Kamu Odası tarafından yapılan basın açıklamasında, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze'nin diyalog çağrısının aksine Gürcistan'ın Abhazya'ya karşı saldırgan bir tavır içerisinde olduğu vurgulanarak, "Prag'ta gerçekleşen fuara Abhazya'nın katılımı Gürcistan konsolosluğu girişimleriyle engellenilmeye çalışılmış, neyse ki başarılı olunamamıştır. Abhazların eğitim, seyahat, ekonomik, siyasi tüm insani hakları Gürcistan tarafından engellenilmeye çalışılmaktadır. Geçmişte ve şu an Gürcistan'ın tüm politikaları, samimi olmadıklarını gösterir" denildi. - SOHUM