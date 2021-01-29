Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek
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Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek

29.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:34

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'da, ilk aşılıma mart ayında başlayacak ve yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 60'ı aşılanacak.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'da, ilk aşılıma mart ayında başlayacak ve yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 60'ı aşılanacak.

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının şubatın sonuna kadar ülkeye getirileceğini ve ilk aşılamanın martta başlayacağını söyledi.

Tikaradze, bu yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin insana aşı uygulanacağını ifade etti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ise yıl sonuna kadar vatandaşların yüzde 60'nın aşılanacağını belirterek, yaşlılar, sağlık personeli ve kronik hastaların öncelikli olacağını söyledi.

Hazırlıklar başladı

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat 2020'de tespit edildiği Gürcistan'da salgından çıkışın umudu olan aşılama süreci mart ayında başlayacak.

Hükümetin oluşturduğu yıllık aşılama planına göre ilk aşamada vatandaşların yüzde 20'sine aşı yapılması yönünde bir milyon 400 dozun alımı için COVAX platformuna ilk ödeme yapıldı.

Bu yıl aşılama için yaklaşık 48 milyon dolarlık bütçenin ayarlandığı belirtilen aşılama planında 2021'de toplam 3 milyon 979 bin dozun getirilmesi hedeflendiği bilgisi de verildi.

Vatandaşların aşı beklentisi

Başkent Tiflis'in sokaklarında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gürcistan vatandaşların yarısı aşılara güvenmediğini ifade ederken, diğer yarısı da aşıların salgınla mücadelede tek etkili silah olduğunu savunuyor.

54 yaşındaki Paata Arabuli, "Benim aşılara yönelik bir beklentim yok. Aşılara hiç güvenmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların aşıların ne kadar etkili olduğunu görebilmesi için önce belli bir sürenin geçmesi gerektiğini savunan 29 yaşındaki Gari Mosoyan, "Buna göre şimdilik Kovid-19 aşılarının etkili olup olmadığını anlamak zor." dedi.

62 yaşındaki Nika Kekelia ise şimdilik aşıların Kovid-19'dan kurtulmak için tek etkili bir yöntem olduğunu vurguladı.

Kekelia, "Aşılara güveniyorum. Onlara güvenmemem için bir sebep yok. Şimdilik zor bir durumdan tek çıkış noktası olarak aşıları görebiliyorum sadece." diye konuştu.

Kovid-19 aşılarının güvenli olduğunu savunan 56 yaşındaki Maia Kuprava da ilk aşıların ülkeye getirilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek bu mesajı verdi:

"İlk aşıların Şubat'ın sonuna doğru getirileceğini biliyorum. İnsanların aşılamasıyla çok önemli yeni bir dönem başlayacak. Böylece ülkedeki Kovid-19 tedbirleri kalkacak ve biz eski hayatımıza döneceğiz. Aşılar hem kendimizi hem çevremizdekileri korumak için tek bir çare."

Bugüne kadar 256 bin 956 kişinin virüse yakalandığı ve 247 bin 96 hastanın iyileştiği ülkede, salgın nedeniyle 3 bin 148 hasta hayatını kaybetti.

Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek
Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek
Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek
Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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