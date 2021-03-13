Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'a, ilk Kovid-19 aşılarının getirildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'a, ilk Kovid-19 aşılarının getirildiği bildirildi.

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, düzenlediği basın toplantısında, ilk Kovid-19 aşılarının bu sabah ülkeye ulaştığını belirtti.

Tikaradze, ilk etapta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısının getirildiği bilgisini paylaştı.

Ülke genelinde 82 noktada aşılama sürecinin 15 Mart'ta başlayacağını kaydeden Tikaradze, ilk önce sağlık personelinin aşılanacağını dile getirdi.

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkede yılın sonuna kadar 700 bin kişinin aşılanmasının planlandığını belirtti.

Gürcistan'da salgın nedeniyle 3 bin 643 kişi hayatını kaybetti. Toplam 274 bin 721 kişide virüs görülen ülkede, son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili