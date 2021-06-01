Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu oluştu
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Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu oluştu

Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu oluştu
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısında, belge işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısında, belge işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, son bir haftadır Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen tırlar başta olmak üzere dozvola belgesi sıkıntısı yaşandığını aktaran Demirci, "Sınır kapımızda yaklaşık bir haftadır tır yoğunluğu yaşanıyor. Bunun sebebi dozvola dediğimiz belge. Yani tırların transit geçiş belgesi. Bu belgede kotası dolan ülkeler var. Bu tırlar da yeniden geçiş belgesi anlaşmasının yapılmasını bekliyorlar. Başka türlü bir ülkeden başka bir ülkeye transit yük taşımacılığı yapılamıyor."

Demirci, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu oluştu
Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu oluştu
Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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