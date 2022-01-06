Gürcan Karakaş kimdir? TOGG CEO Mehmet Gürcan Karakjş kimdir?

Yerli otomobil Togg, dünyanın en büyük teknoloji fuarında görücüye çıktı. ABD'de düzenlenen CES fuarında TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Karakaş'ı gözyaşları ise geceye damga vurdu. Duygulu anlar yaşayan Karakaş "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemeye geldik." dedi. Peki, Gürcan Karakaş kimdir?

GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başına getirilen Üst Yönetici (CEO) Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi Ankara'da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetten bir gün sonra Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye'ye geçti ve 1997'de Bosch Türkiye'nin satış direktörü oldu.

Karakaş, iki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004'te Bosch Türkiye'nin başına geçti ve bu süre zarfında 600 milyon avroluk yatırımla ürün geliştirme biriminin büyütülmesine ve satış ağının yeniden şekillendirilmesine liderlik etti. Karakaş yönetiminde 9 bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye, senelik 1,5 milyar avroluk ciroya ulaştı. 2007 yılında Bosch Küresel'de grubun en karlı iş birimi Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri'nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu olan Karakaş, Bosch Car Service'i yeniden yapılandırarak şirketin veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.

Karakaş, son 5 senedir Bosch'un stratejik önemli kollarından 18 bin çalışanlı ve 4 milyar avro cirolu Elektrikli Tahrik Sistemleri'nde icra kurulu üyeliği, satış ve pazarlama iş birimi sorumluluğunu üstleniyor.

Asya'daki zorlu projeler için de ilk akla gelen isimlerden biri olan Karakaş, kendisine bağlı çalışan Kore'de bir ve Çin'de iki ortak girişimin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Karakaş, 2011 yılında Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın yaptığı araştırmada, Almanya'nın en büyük 30 şirketini yönetmeye aday 100 yöneticiden biri olarak seçildi.

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