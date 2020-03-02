Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı
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Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı

Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi.

02.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:35
Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı

sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırıda yaralananlar, Sahra Hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından operasyon başlatıldı.

(Ahmet Genç/İHA)

Kaynak: İHA

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