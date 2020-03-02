Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı
Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi.
Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, saldırıda yaralananlar, Sahra Hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından operasyon başlatıldı.
(Ahmet Genç/İHA)
Kaynak: İHA