HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılması ihracatçıları sevindirdi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yönetim kurulu üyeleri, yeniden ticari geçişlere açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban keserek dua etti.

Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılması ihracatçıları sevindirdi
05.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:07

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yönetim kurulu üyeleri, yeniden ticari geçişlere açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban keserek dua etti.

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından olan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat'ta tek yönlü araç, eşya ve yolcu girişlerine kapatılan Gürbulak'ın yeniden açılması ihracatçıları sevindirdi.

Sınır kapısının yeniden açılması üzerine Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden DAİB üyeleri, sınır kapısı önünde kurban kesti, dua etti.

DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kuba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan Gürbulak Sınır Kapısının tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

DAİB'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla 4 Mart 1937'de kurulan Türkiye'nin ilk ihracatçılar birliği olduğunu anımsatan Kuba, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla çok köklü ve ihracat hacmi en geniş birliklerden biriyiz. Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'de ihracatın temelinin atıldığı bölgedir. 2019 yılında birlik olarak 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ağrı'nın ihracatı ise 2019'da 2018 yılına göre yüzde 16,10 artarak yaklaşık 27,6 milyon dolar oldu. Şimdi Kovid-19'la mücadelede gelinen normalleşme süreciyle ihracatımız daha da artacak. Sınır kapımız çok şükür açıldı. Buradan başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz."

DAİB üyelerinden Sami Avcı da sınır kapısının tekrar ticarete açılmasının hem ihracatçılar hem de bölge için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Ekonomi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Ekonomi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Ekonomi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Ekonomi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Tilbe Saran Rafet El Roman
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio
Daha Fazla Esenyurt Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılması ihracatçıları sevindirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:10:51. #1.14#
title