Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2)
1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜGürbulak Sınır Kapısı'nda bugün öğleden sonra ambulans hareketliliği yaşandı.
25.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:19
1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Gürbulak Sınır Kapısı'nda bugün öğleden sonra ambulans hareketliliği yaşandı. İran'dan Türkiye tarafına geçen 1 kişide termal kameralar yüksek ateş belirlendi. Sınır kapısına çağrılan ambulansla gelen özel kıyafetli sağlıkçılar, muayene yaptıkları kişiyi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaynak: DHA