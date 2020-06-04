Gürbulak Sınır Kapısı'nda tır geçişi başladı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Gürbulak ve Habur sınır kapılarının yeniden açıldığını bildirmesinin ardından Gürbulak Sınır Kapısı'nda tır geçişi başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Gürbulak ve Habur sınır kapılarının yeniden açıldığını bildirmesinin ardından Gürbulak Sınır Kapısı'nda tır geçişi başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan kapısı Gürbulak Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bugün, Gürbulak Sınır Kapısı'nın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmasıyla açılan sınır kapısında ilk olarak İran tarafından tırlar Türkiye tarafına geçmeye başladı.

İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tır şoförleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçirildikten sonra içeriye alınıyor. Ayrıca tırlar da kapıda kurulan dezenfekte istasyonundan geçerek Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'den İran'a geçişlerin ise öğleden sonra başlayacağı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA