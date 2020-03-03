Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseltildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı Sağlık Bakanlığınca 14'e yükseltildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı Sağlık Bakanlığınca 14'e yükseltildi.
Gözetim altında tutulan vatandaşlara, soğuktan korunmaları için ağır kış şartlarına uygun çadırlarda hizmet veriliyor.
Sahra çadırlarında gözetim altında tutulan ve hiçbir hastalık belirtisine rastlanmayan Türk vatandaşların bazıları ise taburcu edildi.
Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde ve Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılarak gözetim altında tutulan kişilerde ise koronavirüse rastlanmadı.
Öte yandan, gümrükte alınan tedbirler sürüyor. Görevliler plastik eldiven ve maske takarak gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA