Gürbulak Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanesi için gümrük sahasındaki araçlar dışarı çıkarıldı.
Koronavirüs nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor. Kurulma çalışmalarına dün başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan sahra hastanesi için gümrük sahasında bekletilen araçlar dışarı çıkarıldı. Tamamen boşaltılan gümrük sahası içinde 25'e yakın ambulans bulunuyor. Çevre illerden takviye getirilen ambulanslar, sahra hastanesi kurulan alanda bekletiliyor. Kurulum aşamalarına devam edilen sahra hastanesinde ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.
- Ağrı
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA