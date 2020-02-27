Gürbulak Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
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Gürbulak Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanesi için gümrük sahasındaki araçlar dışarı çıkarıldı.

27.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:39
Gürbulak Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanesi için gümrük sahasındaki araçlar dışarı çıkarıldı. 

nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor. Kurulma çalışmalarına dün başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan sahra hastanesi için gümrük sahasında bekletilen araçlar dışarı çıkarıldı. Tamamen boşaltılan gümrük sahası içinde 25'e yakın ambulans bulunuyor. Çevre illerden takviye getirilen ambulanslar, sahra hastanesi kurulan alanda bekletiliyor. Kurulum aşamalarına devam edilen sahra hastanesinde ekipler, yoğun çalışma yürütüyor. 


- Ağrı

Kaynak: DHA

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