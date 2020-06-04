GÜRBULAK SINIR KAPISI 102 GÜN SONRA AÇILDI KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında 23 Şubat'a giriş-çıkışa kapatılan İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı 102 gün sonra yeniden yük taşımacılığına yeniden açıldı.

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında 23 Şubat'a giriş-çıkışa kapatılan İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı 102 gün sonra yeniden yük taşımacılığına yeniden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyleTürkiye'yi İran'da bağlayan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı 23 Şubat günü giriş-çıkışlara kapatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu. 102 gün sonra açılan sınır kapısında TIR sürücüleri Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR şoförler, Gürbulak Sınır Kapısında bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten, terman kameradan geçirildikten sonra içeriye alınacak. Ayrıca TIR'lar da dezenfekte edildikten sonra Türkiye'ye giriş yapabilecek. Maskesiz şoförlerin geçişine izin verilmeyecek ve yol boyunca maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulunulacak. Sınır Kapısında işlemleri tamamlanan TIR sürücülerin geçişi başladı. Yolcu ve yaya girişi henüz yapılmazken, bu konuda sonraki günler karar verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİDOĞUBAYAZIT, (Ağrı),

Kaynak: DHA