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Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli bir tırın yakıt deposunda toplam 84 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı

ANKARA - Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli bir tırın yakıt deposunda toplam 84 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısına İran'dan gelen bir tır hakkında bilgi sistemleri üzerinden alınan uyarıya göre, ihbar kaydı olduğu tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi ile araç riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray taramasına sevk edilen tırın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından, arama hangarına alınan tırın ayrıntılı kontrollerine narkotik dedektör köpekler de katıldı. Yapılan kontrolde tırın yakıt depolarından birine dedektör köpeklerin tepki verdiği tespit edildi. Bunun üzerine yakıt deposu yerinden söküldü ve şüpheli bölge kesilerek açıldı. Gerçekleştirilen incelemede yakıt deposunun içerisinde gizli bir bölme oluşturulduğu ve bu bölme içerisinde sıkıştırılmış paketler gizlendiği saptandı.

Bulundukları yerden çıkarılan 113 adet renkli paket içerisindeki toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile gerçekleştirilen analizinde eroin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün başarılı operasyonu sonucu toplam 84 kilogram eroin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken tır sürücüsü gözaltına alındı.

Olaya ilişkin Doğubeyazıt Cumhuriyet Baş Savcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucunun naklinde kullanılan araca da el konuldu.

Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı

Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı

Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı

Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gürbulak Kapısında, bir tırın yakıt deposuna saklanmış 84 kilogram eroin yakalandı - Haberler
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