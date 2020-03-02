Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
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Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

02.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:57
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

'nın Doğubayazıt ilçesinde Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
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