Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 84 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 84 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 84 kilogram eroin ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 84 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 84 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bilgi sistemleri üzerinden alınan uyarıda Gürbulak Gümrük Kapısı'na İran'dan gelen bir tır hakkında ihbar kaydı olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle araç riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasına sevk edilen tırın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Ardından arama hangarına alınan tırın yakıt depolarından birine dedektör köpekler tepki verdi. Yapılan incelemede yakıt deposunun içinde oluşturulan gizli bölmede 113 pakette toplam 84 kilogram eroin bulundu.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 84 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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