Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildi
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildi

11.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:18
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini, böylece gümrük muhafaza ekiplerinin gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini, böylece gümrük muhafaza ekiplerinin gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valiliği'nde bir araya geldiği esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıda, yeni bir bilgiyi paylaşmak istediğini, güzel bir haber aldığını belirten Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi. Ben bu yakalamada emeği geçen tüm gümrük çalışanlarımıza, bakanlığımızın bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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