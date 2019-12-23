Gurbetten sanal para göndermek
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Gurbetten sanal para göndermek

Filipinler'de çoğu kişinin bir banka hesabı yok. Bu nedenle yurt dışında çalışan 10 milyon Filipinli'nin ailelerine para göndermesi de oldukça zor oluyor.

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:48

'de çoğu kişinin bir banka hesabı yok. Bu nedenle yurt dışında çalışan 10 milyon Filipinli'nin ailelerine para göndermesi de oldukça zor oluyor. Çoğu kez aracılara para verip gönderebiliyorlar. Ancak ülkede giderek yaygınlaşan sanal para platformları sayesinde artık yurt dışından sanal para göndermeleri mümkün olacak.



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: Gurbetten sanal para göndermek
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