Gurbetten Gelenlere "Edirne'yi Yaşa" Tavsiyesi

Edirneli turizmciler, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Edirne'yi geçiş değil, kalış noktası olarak görmesini istiyor.



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda 3 milyonun üzerinde ziyaretçisi olduğu ifade edilen Edirne'de, bu sayıya, sınır kapılarından giriş yapan ancak Edirne'yi gezmeden, görmeden giden yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de dahil olduğunu söyledi.



Kentte turizmden ekmek kazanan esnafın, gurbette yaşayan vatandaşları Edirne'de ağırlamak istediğini ifade eden Bacıoğlu, sınırdan girenlerin büyük kısmının kente girmeden çevre yolundan gittiklerinin bilindiğinin altını çizdi.





Edirne'nin teğet geçilecek bir şehir olmadığını ve bu yüzden yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının memleketlerine gitmeden kadim kenti ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Bacıoğlu, şunları kaydetti:





"Turizm şehri Edirne, bir duraklama noktasıdır. Osmanlı'ya yüzyıla yakın başkentlik yapmış, sınırların, nehirlerin, medeniyetlerin, barışın buluşma noktası Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlarımız ve turistler için Edirne, sadece temel ihtiyaçların karşılandığı bir yer olarak görülmemelidir."



-"Bir gününüzü eski başşehirde geçirin"



Bacıoğlu, geliş ya da dönüş planlarında bir günü Edirne'ye ayırmakla çok şey kazanacaklarını tavsiye ettiği Türk vatandaşlarına şöyle seslendi:





"Edirne'de şehir merkezinin tarihi, turistik, doğal dokusunu yaşamadan, pansiyondan beş yıldızlı oteline kadar konaklamadan, yiyecek içecek kültürümüzü tatmadan, birbirinden özel ve renkli ürünlerden alışveriş yapmadan ve önemli tarihi ve kültürel eserlerimizi, müzeleri gezmeden gitmemeleri gerekir diye düşünüyoruz.

Özellikle yurt dışında yaşayan ve yaz tatilini Türkiye'nin çeşitli illerinde, köylerinde geçirecek vatandaşlarımızın bir yol üstü durağı olmaktan öte ama bir o kadar da yol rotası üstünde kolay noktada olan serhat şehri Edirne'ye yol planlamalarını yaparken, bir gün fazladan ayırmalarının yararlı olacağını düşünüyoruz."



Bacıoğlu, dernek olarak Edirne kent merkezine dikkati çekmek amacıyla, yol üzerine "görmeden geçme", "yaşamadan geçme", "Edirne'de olmak eğlencelidir", "burada olmalısın", "Edirne alışverişin en renklisi burada", "suların, kültürlerin, sınırların, dinlerin, barışın buluştuğu şehir" yazılı panoların asılacağını kaydetti.