Gurbetteki Rizeliler'in çay hasadı için memleketlerine dönüşleri başladı
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Gurbetteki Rizeliler'in çay hasadı için memleketlerine dönüşleri başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvurularını tamamlayan Rizeli çay üreticileri hasat için memleketlerine bugün sabah saatlerinden itibaren dönmeye başladı.

Gurbetteki Rizeliler'in çay hasadı için memleketlerine dönüşleri başladı
20.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:26

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvurularını tamamlayan Rizeli çay üreticileri hasat için memleketlerine bugün sabah saatlerinden itibaren dönmeye başladı.

Sayıları 50 bini bulan çay üreticilerinden 30 bininin ilgili yerlere başvurularını yaptığı belirlenirken, bunlardan bir kısmı sabah saatlerinde Rize il sınırından giriş yapmaya başladı. Kent girişinde polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı gözlenirken, kent girişinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Kontrollerinin ardından ile giriş yapan üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak ve Korona virüs testine tabi tutulacak. İhtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Karantina süreçleri biten çay üreticileri daha sonra çaylarını toplamaya başlayabilecek.

Doğu Karadeniz bölgesinde Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon illerinde yaş çay hasadı dün başladı. Yıllardır yörede çay hasadını yapan Gürcü mevsimlik çay işçilerinin Korana virüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bu yıl bölgeye gelememesi ve büyükşehirlerden gelmek isteyen binlerce üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı sorun haline gelmişti. Bunun üzerine İçişleri, Sağlık ve Tarım ve Orman bakanlıkları koordinesinde söz konusu 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıkarken, karar geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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