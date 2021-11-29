Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldiği ve aynı apartta beraber kalıp alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, gittiği inşaat alanında kendisini bulan polis ekiplerinin 'Bıçaklayan apartta mı' sorusuna eliyle sus işareti yaparak, arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı.

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldiği ve aynı apartta beraber kalıp alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, gittiği inşaat alanında kendisini bulan polis ekiplerinin 'Bıçaklayan apartta mı' sorusuna eliyle sus işareti yaparak, arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı. Şüpheli arkadaşı ise gözaltına alındığı sırada küfürler savurdu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; inşaatta alüminyum işleriyle uğraşan Burhan M. ve Hasan K., arkadaşlarıyla beraber Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldi. Burada bir inşaatta işe başlayan ikili beraber apart tuttu. Kaldıkları aynı apartta arkadaşları ile beraber alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Aşırı alkolün etkisiyle bıçağı eline alan Burhan M., arkadaşı Hasan K.'yi bacağından bıçakladı. Bu esnada içeride bulunan arkadaşları Onur Koza, ikiliyi ayırarak uzaklaştırdı. Bacağından bıçaklanarak kan kaybeden Hasan K., yürüye yürüye yaklaşık 200 metre uzaktaki çalıştığı inşaat alanına gitti. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı olan Hasan K.'yi arkadaşlarının yerini söylemesi üzerine buldu. Burada Hasan K. ile konuşan ekipler "Bıçaklayan apartta mı" diye sordu. Bunun üzerine yaralı Hasan K., eliyle sus işareti yaparak kendisini bıçaklayan Burhan M.'nin yerini gizlemeye çalıştı. Arkadaşlarının Burhan M.'nin yerinin polis ekiplerine söylemesinden haberi olmayan Hasan K., sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartta çalışmalarının ardından ekip otosuna bindirilen Burhan M. ise alkolün etkisiyle ekiplere zor anlar yaşattı. Ekip otosuna bindirilirken küfürler savuran Burhan M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur, 300 kilometre uzakta bulundu

Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur, 300 kilometre uzakta bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title