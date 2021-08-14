Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
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Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ticari taksi ile Hollanda plakalı otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ticari taksi ile Hollanda plakalı otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza gece 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serkan Özbaykonduyönetimindeki 16 T 5568 plakalı ticari taksi, Mahmut Esatbey Caddesinden çıkan Muhammet Emircan Taşlı yönetimindeki J-145-NR Hollanda plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak sinyalizasyon direklerine çarpıp durdurdular. Kaza sonucu yaralanan iki sürücünün yardımına çevredeki esnaflar yetişti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçlarda sıkışan sürücüleri kurtardılar. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonucu ağır maddi hasar alan iki araçta çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı
Yabancı plakalı otomobil ile ticari taksi böyle çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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