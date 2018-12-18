Gurbetçinin Otobüste Unuttuğu 8 Bin Euro Bulundu

Gurbetçinin Otobüste Unuttuğu 8 Bin Euro Bulundu

Hollanda'dan tatil için geldiği Sivas'ta bindiği halk otobüsünde 8 bin euro bulunan çantasını unutan gurbetçi parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Gurbetçinin Otobüste Unuttuğu 8 Bin Euro Bulundu

Hollanda'dan tatil için geldiği Sivas'ta bindiği halk otobüsünde 8 bin euro bulunan çantasını unutan gurbetçi parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Tatil için Sivas'a gelen Z.Y., Nuri Demirağ Havalimanı'ndan şehir merkezine gitmek için halk otobüsüne bindi. Gurbetçi Z.Y. evine gittiğinde içerisinde 8 bin euro, pasaport, kimlik ve cep telefonu olan çantasının yanında olmadığını fark etti. Daha sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan araştırmada, gurbetçinin bindiği halk otobüsünü tespit etti. Araç şoförüyle irtibata geçilmesinin ardından, otobüs şoförü paranın bulunduğu siyah çantayı otobüsünün içinde buldu. Altıntabak Polis Merkezi Amirliğine getirilen çanta ekiplerin haber vermesiyle polis merkezine gelen gurbetçiye teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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