Gurbetçilerin" Yurda Gelişleri Yoğunlaştı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda gelişleri arttı.



Yıllık izinlerini geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerinden baba ocaklarına gitmek üzere yola çıkan "gurbetçi" olarak da anılan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak yurda gelişleri arttı.



Almanya, Fransa, Belçika gibi Türkler'in yoğun yaşadığı ülkelerde okulların tatile girmesiyle "sıla yolculuğunda" artış başladı.



Bugün 4 bin gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.