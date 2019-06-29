Gurbetçilerin sıla yolunda 'çile' kuyruğu sona erecek

Edirne Valisi Ekrem Canalp: "Bin 700 araçlık devasa bir otopark oldu"

"Yolda çile şeklinde geçen bir zamanı dinlenerek geçirecekler"

EDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen Türk işçilerin özellikle 'sıla' yolunun dönüşünde ülkeden çıkarken çile kuyruğu yaşamamaları için bin 700 araç kapasiteli devasa bir park alanı oluşturduklarını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçi sezonunun dönüş yolculuğu ile ilgili Kapıkule yolunda yaşanan uzun çile kuyruklarının sonlandırılması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Kapıkule girişinde oluşturdukları bin 700 araç kapasiteli park alanında, gurbetçilerin alacakları sıra numarası ile alana gireceklerini ve yollarda çile şeklinde geçirdikleri zamanı söz konusu park alanında dinlenerek ve tesislerin imkanlarından yararlanarak, geçireceklerini belirtti.

"Devasa bir otopark oldu"

Canalp, "Dönüş sezonuna yetiştireceği. Şu anda zaten bin 700 aracı alabilecek şekilde bir park yaptık oraya. Yani gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? Orada, sizlerde muhabir olarak oraya gittiğinizde mikrofonu uzattığınızda onların söylediği şey şuydu; "Bak güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisindeyiz ve bu sıcağın içerisinde saatlerdir dur kalk yapa yapa ilerliyoruz" şikayet budur. Tavi Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor. Bu bir vakıa. Dolayısıyla insanlarında kuyrukta beklerken bir takım ihtiyaçları var. Tuvalet gibi basit sıkıntıları da bertaraf edebilme noktasında bir otopark yaptık. Devasa bir otopark oldu" dedi.

"Yolda çile şeklinde geçen bir zamanı dinlenerek geçirecekler"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bin 700 aracı alabileceği için kuyruk oluşumunu engelleyecek. Olsa bile, makul, insanların tolere edebileceği şekilde onun da çok olacağını hesaplamış durumdayız. İnsanları alacağız ve uygun koşullar altında park alanında bekleyebilecekler. Oradaki tesislerden faydalanıyor olabilecekler. Park alanına girdikleri zaman herkese de aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Sıra numarasından, panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde geldiğini oradaki panolardan vatandaşlarımız görebilecekler. Dolayısıyla da kendi sıraları geldiği zaman da alana girip, gümrük alanına girip işlemlerini yaptırıp yollarına devam edecekler. Yani yolda çile şeklinde geçen bir zamanı dinlenerek geçirecekler. Tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar.

Kaynak: İHA