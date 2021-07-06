Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AA muhabirinin anonsu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler ile röportaj Kapıkule Gümrük Kapısı giriş yapan araçların havadan görüntüsü (Arşiv) Gümrük sahasından görüntüler (Arşiv) Gurbetçiler ile röportaj (Arşiv) EDİRNE - Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de...

AA muhabirinin anonsu

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler ile röportaj

Kapıkule Gümrük Kapısı giriş yapan araçların havadan görüntüsü (Arşiv)

Gümrük sahasından görüntüler (Arşiv)

Gurbetçiler ile röportaj (Arşiv) EDİRNE - Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürerken kapıda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Fransa'dan gelen Caner Kara, tatilini Erzurum'da geçireceğini belirtti.

Vatanına yeniden geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Kara, ana vatanın bir başka olduğunu söyledi.

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor
Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor
Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor
Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: '(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Erdoğan: "(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:44:58. #1.15#

title