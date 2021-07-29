Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu başladı

Yıllık izinlerini Türkiye'de kullanan gurbetçilerin, çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculukları başladı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de kullanan gurbetçilerin, çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculukları başladı.

Yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden özlem ve gözyaşıyla ayrılıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkan gurbetçiler, yanlarında memleketlerine özgü ürünleri de götürüyor.

Almanya'nın Nürnberg kentine dönen Bahar Şenoğlu, AA muhabirine, Düzce Akçakoca'da güzel bir tatil geçirdiğini söyledi. Ailesini geride bırakarak gurbete gittiğini anlattığı sırada gözyaşlarını tutamayan Şenoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelirken çok iyi ama dönerken kötü. Bütün ailem burada. İsteyerek gidiyor muyum, hayır. Ama ülkemizin gerçekten kıymetini bilsinler. Çok isterim burada olmak ama elde olmayan nedenler olmayınca olmuyor, bazen de yapacak bir şey olmuyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Çok çok çok güzel. Her ne kadar eleştirilsek de gurbetçiler olarak ben hepsine karşı aynı cevabı veririm. Türkiye'nin taşı toprağı altın. Başka bir ülke tanımıyorum üzerine."

Dönüşte yanında "sevgi" götürdüğünü dile getiren Şenoğlu, "Memleketimin lezzetlerini de götürüyorum ama en önemlisi Almanya'ya kucak dolusu sevgi götürüyorum." dedi.

"İnsan bir sevinçle geliyor, giderken de üzülüyor"

Tatilini geçirdiği Karaman'dan Almanya'ya dönen İbrahim Keçili de 1978'den bu yana gurbette yaşadığını söyledi.

Türkiye'deki tatilinin bu yıl da güzel geçtiğini anlatan Keçili, "İnsan bir sevinçle geliyor, giderken de üzülüyor" dediği sırada gözyaşlarını tutamadı.

İbrahim Keçili, "Tabii üzülüyorsun, yok yere olsa 3 bin kilometrenin üzerinde yolu niye geleyim. Orada da evim var, barkım var, işim gücüm her şeyim orada ama insan burayı özlüyor. Kardeşim var, anam, babam var, halan, teyzen var, herkesi özlüyorsun. Onun için geliyorsun. Buradan giderken yok yok her şey götürüyoruz. Tadı bir başka oluyor memleketin hasretiyle." diye konuştu.

Dursun Keçili ise memleketten gurbete hasret götürdüklerini ifade etti. Karaman'ın lezzetlerini arabaya doldurduklarını belirten Keçili, "Salça, mantı, mangal, kavurma sacı, çerez aldık Türkiye'den, Almanya'ya götürüyoruz. Yok yok arabada." dedi.

Nevşehir'de tatilini geçiren Cevat Çetin ise hüzün ve buruk duygularla Almanya'ya döndüklerini söyledi. Türkiye'deki lezzetleri yaşadıkları ülkelere götürdüklerini dile getiren Çetin, "Orada da var buradaki ürünler ama tatlar tutmuyor. Nohududur, bulgurudur, pastırmasıdır, sucuğudur kendi lezzetlerimizi götürüyoruz." şeklinde konuştu.

Halil Demirkan ise tatilini ailesi ve yakınlarıyla geçirdiğini belirterek, "Bir daha görebilecek miyiz, görmeyecek miyiz meçhul." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci