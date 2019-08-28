Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu

28.08.2019 14:35

Yurt dışından gelen Türklerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

İzinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geldi.

Gurbetçiler sınır kapılarındaki işlemlerinin tamamlanmasını hüzünle bekliyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve yoğunluğu önleyen parkta sıralarını bekleyen gurbetçilerden Yozgatlı Erol Aytekin, AA muhabirine, 18 yıldır Fransa'da yaşadığını söyledi.

Vatan hasretinin dinmesine 6 haftalık iznin yetmediğini aktaran Aytekin, sevinçle girdikleri Kapıkule'den hüzünle çıkmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Erzincanlı Zabit Can da vatanın kıymetinin uzakta olunca daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Avusturya'da 30 yıldır yaşayan Afyonkarahisarlı Osman Aydın, Türkiye'den ayrılırken hüzünlendiğini anlattı.

Ayrılıkların her zaman zor olduğunu belirten Aydın, "Gurbetten Türkiye'ye döndüğünde güzel sevinç oluyor, hasreti kucaklıyorsun. Hele girişte Türk bayrağını gördüğünde güzel şeyler hissediyorsun. Ayrılırken de burukluklar oluyor. Anne, baba, eş, dost, diğer akrabalar, hüznü hissediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de güzel şeylerin olduğuna dikkati çeken Aydın, Kapıkule'deki park sistemini beğendiğini vurguladı.

Kaynak: AA