Gurbetçilerin Dönüşü Sürüyor; Kapıkule'de 6 Kilometrelik Araç Kuyruğu

YAZ tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin araçları, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşıp çift sıra, 6 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 19'luk artış yaşanan Kapıkule'de, son 1 ayda 113 bin 518 araçla 556 bin 148 kişi çıkış yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin kara yolu ile dönüşleri sürüyor. Gurbetçilerin Pazartesi günü işbaşı yapacak olması nedeniyle dönüş tercihini Perşembe ile Cumartesi günleri arasında kullanması, gümrüklerde yoğunluğu artırıp kuyruklara neden oluyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşan araç kuyruğu, çift sıra halinde 6 kilometreye ulaştı. Hamzabeyli'de 3, Dereköy'de ise yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda da kuyruk çift sıra halinde 2 kilometre, Pazarkule gümrüğünde ise 1.5 kilometreyi buldu.

SON 1 AYDA 113 BİN 518 ARAÇ ÇIKTI

Gurbetçilerin en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda, geçen yılın Ağustos ayı verilerine göre 95 bin 400 araç çıkarken, bu yıl Ağustos ayında yüzde 19'luk artış yaşandı. Sadece Ağustos ayında 113 bin 518 araçla 556 bin 148 kişi Türkiye'den çıkış yaptı. Gümrük yetkilileri kuyrukların eritilebilmesi için Bulgaristan gümrük idaresi ile görüşmeler yapıldığını ve koordineli şekilde işlemlerin hızlandırıldığını ifade etti.

KUYRUKLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Yaklaşık 35 derecelik sıcak havada sırada bekleyen gurbetçiler, zaman zaman araç kornalarına basarak durumu protesto etti. Bulgaristan ile görüşerek işlemlerin daha hızlı yapılması gerektiğini söyleyen Mehmet Gül, "Gümrük Bakanlığı, Bulgaristan ile görüşerek daha hızlı işlem yapmasını sağlamalı. Biz kaç kapı açıyorsak, onların da açması lazım. 24 saattir uyumuyorum, 8 saattir kuyrukta bekliyorum. Yaşlılar, bebekler var. Şanlıurfa'dan yola çıktım, uyumadan buraya geldim, hala kuyruktayım. Sırbistan'dan gece geçme korkusu var. Bizim bir an önce sınırdan çıkmamız gerek" dedi.

Fransa'ya giden Erdal Kaya da, kuyruklara tepki göstererek, "Sabah saat 04.00'ten beri bekliyoruz, çocuğum var, araçta sıcakta bunaldı. 8 saattir bekliyoruz, yazıktır artık bizi çıkarsınlar sınırdan" ifadelerini kullandı. Almanya'ya giden Duran Aksoy da kuyrukta beklemekten bunaldıklarını ve çözüm istediklerini belirterek, "Gümrük anlaşmaları yapılsın, binlerce araç bekliyor. Bunlara bir çözüm getirsinler. Sıcak havada saatlerdir bekliyoruz" diye konuştu.

İKİ GÜMRÜKTE 9'AR PERONLA ÇALIŞIYOR

Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği kuyrukta bekleyen gurbetçiler için ücretsiz seyyar tuvaletler kurdu. - Edirne