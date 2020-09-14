Gurbetçilerin dönüşleri devam ediyor
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Gurbetçilerin dönüşleri devam ediyor

İzinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Gurbetçilerin dönüşleri devam ediyor
14.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:59

İzinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Haziran ayında başlayan gurbetçi sezonu eylül ayı başı itibarıyla büyük oranda tamamlandı. Gelenlerin pek çoğu okulların açılması ya da izinlerinin bitmesi nedeniyle yaşadıkları ülkelere döndü.

Okul çağında çocuğu olmayan ve izne geç gelenler ise baba ocaklarındaki ziyaretlerini yavaş yavaş tamamlayıp dönüşe geçiyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gurbetçi sezonu olarak nitelenen 1 Haziran - 1 Eylül tarihleri arasında Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye 122 bin araçla 506 bin 568 yolcu giriş yaptı.

Sınır kapılarında üst düzey önlemler devam ediyor

Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler, salgının başladığı ilk günlerden itibaren üst düzeye taşındı.

Açık ve kapalı alanların dezenfekte edildiği hudut kapılarında maske ve eldivenle hizmet veren gişe personelinin yanı sıra bazı çalışanlar özel kıyafet giyiyor.

Araçların dezenfekte edildiği ve yolcuların vücut ısılarının ölçüldüğü sınır kapılarında, Edirne Valiliğince yolcu ve sürücülere dezenfektan ve maske dağıtılıyor.

Sınır kapısından sonra "hüzün yolculuğu" başlıyor

Almanya'ya dönen Ersin Kapusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iznin çabuk geçtiğini söyledi.

Tatile geç başladıklarını anlatan Kapusuz, "Koronavirüs nedeniyle geç oldu tatilimiz ama geldik yinede. Korku da vardı ama ülkemizi seviyoruz, özledik. Hüzünlüyüz, dönüyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz Allah'a şükür bu yılda gelebildik." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Yalçın Eren ise tatilini Balıkesir ve İzmir'de geçirdiğini ifade etti.

Sene boyunca Türkiye'ye geliş hayaliyle gurbette çalıştıklarını gözyaşları dolarak anlatan Eren, "Şimdi yine gitme vakti, gelirken sevinçten içimiz içimize sığmazken, şimdi ayağımız geri gidiyor" dedi.

Kaynak: AA

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