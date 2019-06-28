Gurbetçilerin çilesi bitiyor: Kapıkule'de 'sıramatik' dönemi

EDİRNE Vali Konağı'nda gazetecilerle buluşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaklaşan izin sezonu öncesi Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin çilesini ve kuyrukları azaltacak çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bu çalışmaların halen devam ettiğini aktaran Canalp, "Bin 700 aracı alabilecek şekilde bir park yaptık. Gurbetçilerimizin en çok şikayet ettiği şey; 'Güneşin alnında, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz' şeklindeydi. Bu soruna çözüm bulabilmek için devasa bir otopark yaptık. Bin 700 aracı alabileceği için kuyruk oluşumunu engelleyecek. Olsa bile, makul, insanların tolere edebileceği şekilde olacak."

BU ÇALIŞMA DÖNÜŞ KISMI İÇİN

"İnsanları alacağız ve uygun koşullar altında park alanında bekleyebilecekler. Oradaki tesislerden faydalanabilecekler. Park alanına girdikleri zaman herkese aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde sıra geleceğini görebilecekler. Sıraları geldiği zaman da gümrük alanına girip işlemlerini yaptırarak yoluna devam edecekler. Yolda çile şeklinde geçen zamanı dinlenerek, tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar" diye konuştu

Bir gazetecinin, "Bu çalışma dönüş kısmındaki kuyruk için mi?" sorusuna Canalp, "Evet dönüş kısmı için" yanıtını verdi. Vali Canalp dört yıl önce geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüme güçlüğü çeken gazeteci Doğan Yörükler'in de toplantıya katılabilmesi için evine araç gönderdi.