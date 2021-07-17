Gurbetçilerin bulunduğu otomobilin düğün konvoyundaki otomobillerle çarptığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Aksaray'da gurbetçilerin bulunduğu otomobilin düğün konvoyundaki otomobillerle çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Aksaray'da gurbetçilerin bulunduğu otomobilin düğün konvoyundaki otomobillerle çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Almanya'dan memleketi Aksaray'a izne gelen Ali İhsan Çomuk (55) idaresindeki 68 KL 339 plakalı otomobil ile Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde, düğün konvoyunda bulunan Yasin Sert kontrolündeki 68 ACB 027 plakalı ve Burak Akbulut yönetimindeki 68 BG 425 plakalı otomobillerin çarpıştığı kazada yaralananlardan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan anne Gönül ve oğlu Hüseyin Bildirici de yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölen anne-oğulun Çomuk idaresindeki araçta bulundukları ancak gurbetçi olmadıkları öğrenildi.

Öte yandan, Hüseyin Bildirici'nin tıp fakültesinden bu yıl mezun olduğu ve yakın zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göreve başlayacağı öğrenildi.

Aksaray'da dün, gurbetçilerin bulunduğu otomobilin düğün konvoyundaki otomobillerle çarpışması sonucu 2 gurbetçi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut