Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı

Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı'da gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu araç ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Zonguldak Alaplı'da gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu araç ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Zonguldak Alaplı Yalı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Satı D.'nin kullandığı 67 AL 960 plakalı Renault marka otomobil ile kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. O sırada Ereğli üzerinden gelen İsmail U.yönetimindeki UN SF 1963 Alman plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Satı D. yönetiminde otomobil koruyucu bariyerlere çarptı. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücü Satı D. ile otomobil içerisinde olan Fatma U.ile Zahide U. yaralandılar.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Mesut Akusta
Spor Ali Koç Muslera Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 01:41:17. #1.14#

title