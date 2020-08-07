Gurbetçilere "sınır kapısında beklememek için konoravirüs testini memleketinizde yaptırın" tavsiyesi
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Gurbetçilere "sınır kapısında beklememek için konoravirüs testini memleketinizde yaptırın" tavsiyesi

Tatillerini Türkiye'de geçirip yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, bazı ülkelere girişte getirilen koronavirüs testi zorunluluğu nedeniyle Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

Gurbetçilere
07.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:48

Tatillerini Türkiye'de geçirip yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, bazı ülkelere girişte getirilen koronavirüs testi zorunluluğu nedeniyle Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı için bazı ülkeler PCR testi talep ediyor.

PCR testini memleketlerinde ya da tatil yaptıkları yörelerdeki hastanelerde yaptıran gurbetçiler sınırdan sıra beklemeden çıkarken bu işlemi sınır kapısındaki test noktalarında yaptırmayı tercih edenler ise zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Almanya'ya giden ve test için bekleyen Emrah Başol, Almanya'nın testi zorunlu olarak istediğini söyledi.

Türkiye'deki önlemlerin Almanya'ya göre daha iyi olduğunu belirten Başol, "Almanya her hastanedeki testi kabul etmiyor, biz de o yüzden sınırda yaptırmak durumunda kaldık." dedi.

Başol, Almanya'nın girişte testin üzerinden en fazla 48 saat geçmesi kuralını uyguladığını aktardı.

Kayseri'den Almanya'ya giden Kemal Avşar da, sınır kapısında yaptırılan testin daha güvenli olduğu kanısıyla işlemi hudutta yaptırmayı tercih ettiğini kaydetti.

-"Gelmeden yaptırın uyarısı"

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19 tanısında kullanılan PCR testinin tüm illerdeki hastanelerde yapıldığını söyledi.

Tatilini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yoluna geçtiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerimizin Edirne'deki sınır kapılarından geçerken daha rahat, huzurlu ve hızlı şekilde geçmeleri için mümkünse bulundukları illerinde, memleketlerinde PCR testi yaptırmaları hem onlara hız kazandıracak hem de Kapıkule'de ve diğer kapılarımızda olası birikmeleri engelleyecek. Gurbetçilerimizden ricamız mümkünse bulundukları ilde, memleketlerindeki hastanelerde PCR testini yaptırıp daha sonra yola çıkmalarıdır. Zaten Edirne'ye vardıklarında kendilerine sonuçları e-Nabız üzerinden ulaşmış olacak. Hiçbir sorun yaşamadan yollarına devam edecekler. Gurbetçilerimiz için bu çok güzel ve kolay bir yol olacak, kendilerinden bunu rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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