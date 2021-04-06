Gurbetçilerden Tomarza'ya büyük destek

Hollanda'da yaşayan gurbetçi hayırseverler tarafından temin edilen 55 akülü ve 50 manuel engelli aracı Tomarza'ya ulaştı.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi hayırseverler tarafından temin edilen 55 akülü ve 50 manuel engelli aracı Tomarza'ya ulaştı.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi hayırseverler tarafından düzenlenen insani yardım organizasyonu ile elde edilen 55 akülü ve 50 manuel engelli aracı, Tomarza ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için ilçeye geldi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin girişimleri sonucunda gerçekleştirilen insani yardım organizasyonu sonucunda ilçeye ulaşan araçlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Araçların Tomarza Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere tek tek teslim edileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı