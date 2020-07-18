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Gurbetçilerden Avrupa'ya tepki

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor.

Gurbetçilerden Avrupa'ya tepki
18.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:31

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarında gurbetçi hareketliliği yaşanıyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.

Geçen ay 102 bin yolcu giriş yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılının Haziran ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 102 bin 586 yolcunun giriş yaptı.

"Hem tedbir almıyorlar hem de Türkiye'yi yasak bölge ilan ediyorlar"

Avusturya'dan memleketi Gaziantep'e gitmek için ana vatana geldiğini söyleyen İsmail Yıldırım, Türkiye'nin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir aldığına ancak Avrupa ülkelerinin Türkiye kadar tedbir almadığına dikkat çekerek, "Hem tedbir almıyorlar hem de Türkiye'yi yasak bölge ilan ediyorlar. Vatan aşkı kanımızda var onlara rağmen vatanımıza geldik" dedi.

"Amaçları Türkiye ekonomisine darbe vurmak ama her şeye rağmen vatan aşkı için geldik"

Almanya'dan ana vatana gelen bir diğer gurbetçi Gürdal Yaramış ise, Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu ekonomik çöktürme girişimi olarak değerlendirerek, her şeye rağmen vatan aşkı olduğu için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

"Türkiye'ye gelmememiz için zorluk çıkarıyorlar"

Viyana'dan gelen bir diğer gurbetçi vatandaş da, Türkiye'ye gelmemeleri için ülkelerinin çeşitli zorluklar çıkardıklarını öne sürdü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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