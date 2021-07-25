Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
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Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor

Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen yüzlerce gurbetçi, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu.

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen yüzlerce gurbetçi, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu oluştu. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen yüzlerce gurbetçinin kapı geçişleri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının yaşandığı kapıda gurbetçiler çeşitli işlemlerin ardından yurda giriş yapıyor. Uzun ve yorucu sürecin ardından Türkiye topraklarına ayak basan gurbetçiler, vatan toprağına kavuştukları için yorgunluklarını unuttuklarını söyledi.

"GEÇEN SENE COVİD-19'DAN DOLAYI GELEMEDİK"

Uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiğini belirten Fatih Zırh, "Yola dün sabah saatlerinde çıktık. Yol baya yoğundu, özellikle Hırvatistan çıkışında ve Sırbistan girişinde çok yoğunluk vardı ama insan burada Türk Bayrağını görünce yolda çektiği bütün sıkıntıları, her şeyi unutuyor. Tabi ki insan ailesini, ülkesini bayrağını her şeyini özlüyor. Bizim ülkemiz her şeye değer. İstanbul'da birkaç gün kalacağız ondan sonra ise Ardahan'a babamın yanına gideceğiz inşallah. Kapıkule'de de yoğunluk çok ama bütün peronlar çalıştığından dolayı burada ortalama 1 saate çıkıyoruz, çabuk ilerlememiz sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmek için Fransa'dan yola çıkan gurbetçi Bahri Yayla ise, "Yollar çok kalabalık Slovenya Hırvatistan arası 5 saat bekledik, ondan sonra ise Sırbistan'a geldik yine aynı Kapıkule'de de aynı yoğunluk var. Türkiye'ye gelmek çok güzel fakat yolarda yoğunluktan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı gelemedik ama bu yıl normalleşme ile birlikte yurda gelmenin sevinci içindeyiz" dedi.

"HER SENE OLDUĞU GİBİ BU SENE DE ÜLKEMİZE GELDİK"

Fransa'nın başkenti Paris'ten memlekete gelmek için Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçi Ayhan Çukur, "Fransa'nın başkenti Paris şehrinde yaşıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de ülkemize tatil yapmaya geldik. Dün sabah yola çıktık, bu sabah ise buradayız" diye konuştu.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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