Gurbetçiler: "Türkiye'nin kıymetini bilelim" Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelirken sevinçli ve mutlu olan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere hüzünlü ve buruk yolculukları başladı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelirken sevinçli ve mutlu olan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere hüzünlü ve buruk yolculukları başladı. Samsunlu gurbetçi Tosun ailesi, "Türkiye'nin kıymetini bilelim" diyerek hüzünlü yolculuğuna devam etti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Türkiye'ye baba ocağına gelerek yıllık izinlerini memleketlerinde geçirdi. Baba ocağında tatillerini yapan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor.

Kilometrelerce kuyruk çilesi sona erdi

Karayoluyla gelerek, dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısını tercih eden gurbetçilerin, her yıl oluşturduğu kilometrelerce uzun kuyruklar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün geliştirdiği uygulamalar ile bu yıl tarihe karıştı.

İşlemler hassas yürütülüyor

Kapıkule'den çıkış yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor. Görevliler tarafından yolcuların ateşi ölçülüyor ve işlemler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.

"Türkiye'nin kıymetini bilelim"

Yıllık iznini Samsun'da geçirmek için Almanya'dan geldiğini söyleyen Ramazan Tosun, gurbete gitmenin çok zor olduğunu belirterek, "Türkiye'mizin kıymetini bilelim" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA