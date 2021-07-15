Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu
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Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. Jandarma ekipleri ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, sürücü ve yolculara Türk bayrağı dağıttı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu. Gurbetçi vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilini memleketlerine ya da tatil bölgelerinde geçirmek için yollara akın etti. Yoğunluğun Ankara-Samsun D-200 kara yolunda olduğu gözlendi. Kayseri-Ankara kara yolunda ise trafik sakin seyrediyor.

Jandarma, Türk bayrağı dağıttı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, 85 uygulama noktasında 316 personelin katılımıyla uygulama noktalarında güvenlik tedbirleri aldı. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla jandarma ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, uygulama noktalarında sürücü ve yolculara, Türk bayrağı dağıttı. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülerin de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı kavşaklar ise bariyerlerle kapatıldı, uyarı levhaları konuldu. - KIRIKKALE

Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu
Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu
Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu
Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu
Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu
Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu
Gurbetçiler tatil yolunda: 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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