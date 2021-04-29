Gurbetçiler Sivas'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı
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Gurbetçiler Sivas'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı

Gurbetçiler Sivas'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Hollanda Sivaslılar Platformu, Sivas'ta 250 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Hollanda Sivaslılar Platformu, Sivas'ta 250 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Hollanda Sivaslılar Platformundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'daki hayırseverlerin desteğiyle kente gönderilen 250 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hollanda Sivaslılar Platformu sekreteri Ömer Soner, yardımların Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini belirtti.

Hayırseverlerin destekleriyle bu yıl da gerçek ihtiyaç sahiplerini birebir tespit ederek kumanyaları gönüllüler aracılığıyla evlere ulaştırdıklarını bildiren Soner, şunları kaydetti:

"Maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ederim. Allah herkesin hayırlarını kabul etsin. Ülke ve dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Her yıl engellilere akülü araba, çocuklarımıza giyim yardımı, bakkallara borcu olanların borçlarını kapatmak ve temel gıda yardımında bulunmak gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle hayırseverlerimizden daha çok maddi destek bekliyoruz ve daha çok aileye ulaşmak istiyoruz. Her türlü kampanyamıza ve yapılan yardım faaliyetlerimize katkı sunan tüm hayırseverlerimizle bu yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında gönüllü olarak görev yapan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden tekrar teşekkür ediyorum, Allah hayırlarını kabul etsin inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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