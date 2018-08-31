Gurbetçiler Sayesinde Yaşama Tutundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde engelli Mehmet Erden, gurbetçilerin aldığı motosiklet sayesinde yaşama tutundu.

İlçeye bağlı İğde Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası 48 yaşındaki Erden, 16 yıldır yürüme zorluğu yaşıyor. Ayağındaki ağrılar artınca evden dışarı çıkmakta zorlanan Erden'e gurbette yaşayan hemşehrileri sahip çıktı.

Erden'in müracaat ettiği İğde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yapılan çalışmalar sonucunda, yardım toplanarak gurbetçilerin desteğiyle motosiklet alındı.

Dernek yöneticileri ve gurbetçiler alınan motosikleti, Erden'e hediye etti.

Erden, yaptığı konuşmada, alınan motosiklet sayesinde hayatının değişeceğini belirtti.

Yürüme zorluğu nedeniyle cenaze törenlerine, düğün merasimlerine bile gidemediğini dile getiren Erden, "Evimin ihtiyaçlarını eşim gidermek zorunda kalıyordu. Eşimle bir yere gidemiyorduk. Artık eşimle birlikte bir yerlere gidebilmenin mutluluğunu yaşayacağım. Cenaze törenlerine, düğün merasimlerine birlikte gideceğiz. Hayatı yeniden paylaşmaya başlayacağız." dedi.

Gurbetçiler adına konuşan Hacı Ahmet Horoz ise derneğin talebi doğrultusunda yürüme zorluğu yaşayan Mehmet Erden'e motosiklet alarak onu hapis hayatından kurtarıp, toplum içerisine girmesine vesile olmaya çalıştıklarını söyledi.

Dernek yönetici Yahya Marangoz da Mehmet Erden'in talebi doğrultusunda yardım çağrısı yaptıklarını, gurbetçi İğdelilerin motosiklet alımı için 7 saat içerisinde 3 bin lirayı bağışlayarak güzel bir örnek davranış sergilediğini belirtti.