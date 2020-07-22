Gurbetçiler PCR testini memleketlerindeki hastanelerde yaptırabilir
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Gurbetçiler PCR testini memleketlerindeki hastanelerde yaptırabilir

Yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen gurbetçilerin PCR testini memleketlerindeki hastanelerde yaptırabilecekleri bildirildi.

Gurbetçiler PCR testini memleketlerindeki hastanelerde yaptırabilir
22.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:31

Yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen gurbetçilerin PCR testini memleketlerindeki hastanelerde yaptırabilecekleri bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında ülkeler vatandaşlardan bilinen adıyla Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testi talep ediyor.

Dönüş yoluna gurbetçiler de sınır kapılarından daha hızlı şekilde geçebilmesi için her ilin hastanelerinde PCR testi noktaları oluşturuldu.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19 tanısında kullanılan PCR testinin tüm illerdeki hastanelerde yapıldığını söyledi.

Tatilini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yoluna geçtiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla gurbetçilerimizin Edirne'deki sınır kapılarından geçerken daha rahat, huzurlu ve hızlı şekilde geçmeleri için mümkünse bulundukları illerinde, memleketlerinde PCR testi yaptırmaları hem onlara hız kazandıracak hem de Kapıkule'de ve diğer kapılarımızda olası birikmeleri engelleyecek. Gurbetçilerimizden ricamız mümkünse bulundukları ilde, memleketlerindeki hastanelerde PCR testini yaptırıp daha sonra yola çıkmalarıdır. Zaten Edirne'ye vardıklarında kendilerine sonuçları e-Nabız üzerinden ulaşmış olacak.

Hiçbir sorun yaşamadan yollarına devam edecekler. Gurbetçilerimiz için bu çok güzel ve kolay bir yol olacak kendilerinden bunu rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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