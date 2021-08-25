Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Ekonomi

Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: "sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu" Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, gurbetçilerin kentte bulunduğu temmuz ve...

Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış:

"sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu"

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, gurbetçilerin kentte bulunduğu temmuz ve ağustos aylarında pastırma üretiminin yüzde 50 oranında arttığını söyledi.

Pastırması ve sucuğu ile meşhur Kayseri'de, kente gelen gurbetçiler satıcıların yüzünü güldürdü. Gurbetçilerin yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında özellikle pastırma üretimi yüzde 50 oranında artarken, satışlarda da artış yaşandı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Temmuz ve Ağustos ayında Kayseri'de sucuk ve pastırma üretiminde yüzde 50'ye varan bir artış söz konusu oldu. Öncelikle buradan gurbetçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Hem ülkemize hem de şehrimize olağanüstü maddi katkıda bulundular. Bu artışın sebebi, 2 yıldır pandemi süreci yaşanmasıydı. Gurbetçilerimiz gelemiyorlardı. Esnaflarımızda bu 2 yılın acısını bu yıl atlatmış olacaklar. Kayseri esnafının bu noktada yüzü güldü. Özellikle sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu. Mutluyuz ve gurbetçilerimizin her zaman gelmesini temenni ediyoruz. Bu pandemi sürecinde de okulların açılması gecikirse gurbetçilerimiz biraz daha ülkemizde misafir olacaklar. Bu da bize ekonomik katkı demek. Biz her zaman gurbetçilerimize Kayseri olarak elimizden gelen ne varsa gayret göstererek onlara iyi davranmaya çalışıyoruz. Çünkü gurbetçilerin ülkemize kattığı katma değer bizim için çok önemlidir. Bir kez daha Kayseri esnafımız adına şükranlarımızı arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bağlamış, "Pastırmada bir zam söz konusu değil. Biliyorsunuz ki, pastırmada yılda yüzde 20'ye varan bir artış söz konusu oluyor. Zaman zaman Ramazan ayında, bazen de öncesine denk geliyor. Gurbetçilere nazaran pastırma ve sucukta zam olmadı. Sucuk ve pastırma fiyatlarımız yılbaşında neyse şuanda da aynı seviyede devam ediyor" dedi.

Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı
Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı
Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı
Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Meral Akşener Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gervinho Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:45:50. #1.14#

title