Gurbetçiler Kovid-19'a karşı kendilerini Türkiye'de güvende hissediyor
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Gurbetçiler Kovid-19'a karşı kendilerini Türkiye'de güvende hissediyor

Tatillerini geçirmek için yurda gelen gurbetçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor.

Gurbetçiler Kovid-19'a karşı kendilerini Türkiye'de güvende hissediyor
13.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:28

Tatillerini geçirmek için yurda gelen gurbetçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor.

Yaşadıkları ülkelerden tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmaya devam ediyor.

Gurbetçiler, ateş ölçümlerinin ardından Kovid-19'dan korunma yöntemleri hakkında bilgilendiriliyor.

Almanya'dan gelen Sema Turgut, AA muhabirine, salgın döneminde Türkiye'deki yardımlaşmanın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Türkiye'de devletin her an vatandaşının yanında olduğunu belirten Turgut, "Biz emekliyiz ama orada kapımızı çalan olmadı. 'Neyiniz var neyiniz yok, bir ihtiyacınız var mı?' diyen olmadı. Türkiye gibi değil yani oralar. Türkiye'miz bir numara, her yerde takdir ediyoruz. Bazıları ülkemizi çekemiyor, kaldıramıyor yaptıklarını." dedi.

"Biz uzaktayız ama ülkemizde çok güzel şeyler oldu"

Mustafa Turgut da Türkiye'nin salgın dönemini alınan tedbirler sayesinde çok iyi geçirdiğini vurgulayarak, "Hangi ülkede ihtiyaçlar eve kadar götürülüyor? Biz uzaktayız ama ülkemizde çok güzel şeyler oldu, bunları görüyoruz. Şimdi Trabzon'a, memleketimize gidiyoruz, tatilimizi orada geçireceğiz." diye konuştu.

Almanya'dan gelerek Şanlıurfa'ya gitmek üzere gümrük kapısından geçen Hakan Işık ise yetkililerin Türkiye'de aldığı salgın tedbirlerini beğendiklerini dile getirdi.

Işık, kendisini salgın sürecinde de Türkiye'de güvende hissettiğini belirtti.

Gurbetçi İbrahim Halil Özaydın da Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeleyi başarıyla yürüttüğüne dikkati çekerek, "Ülkemiz Avrupa'daki çoğu ülkeyi solladı. Özellikle ABD salgın döneminde sınıfta kaldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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