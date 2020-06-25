Gurbetçiler koronaya resti çekti: "Korona olacaksak vatanımızda olalım"
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Gurbetçiler koronaya resti çekti: "Korona olacaksak vatanımızda olalım"

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule'den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.

Gurbetçiler koronaya resti çekti:
25.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:09

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule'den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan akın akın gelmeye devam eden Türkler, koronaya adeta resti çekerek, "Korona olacaksak vatanımızda olalım" dediler.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye geliyor. Kapıkule'den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Gümrük yetkililerinden alınana bilgiye göre 24 saatte en az 50 yolcuya örnekleme yöntemiyle testler uygulanıyor. Haziran ayında şu ana kadar 40 binin üzerinde yolcunun ülkeye giriş yaptığı, 25 binin üzerinde de yolcunun ülkeden çıkış yaptığı belirtildi.

"Korona olacaksak vatanımızda olalım"

Vatan hasreti ile bu yıl yeniden sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, "Finlandiya'dan geliyoruz, arkadaş İsveç'ten geliyor. Almanya üzerinden toplandık geldik. Allah izin verirse Konya'ya gideceğiz. Korona nedeniyle illaki bir tereddüt oluyor. İnsanlar, haberlerden takip ediyorlar, koronaya karşı bir tereddüt oluyor. İster istemez insan bir tereddüde giriyor. Acaba gidiyim mi gitmeyim mi? Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ama tabii vatan hasreti ağır basıyor. Ne olursa olsun insanın vatanında olsun. Korona olacaksak vatanımızda olalım" dediler. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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