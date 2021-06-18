Gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmanın heyecanını yaşadı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk vatandaşları yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Kapıkuleden Sınır Kapısından yurda girişleri devam ediyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk vatandaşları yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Kapıkuleden Sınır Kapısından yurda girişleri devam ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan stant ile yurtdışından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçileri karşılıyor. Avrupa'nın farklı yerlerinden gelerek Edirne Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yapan vatandaşlar, pandemiden dolayı uzun bir aradan sonra memleketlerine gelmenin sevincini yaşıyorlar. Geçen yıla nazaran bu yıl daha fazla ziyaretçinin yurda giriş yaptığını kaydeden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, "Gerek Sırbistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında YTB personellerimizle ve Türk polislerinin de orada bulunmasıyla gerekse de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valiliğimiz ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz ile kapıkule Sınır kapısından yurdumuza giriş yapan vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz "dedi.

"SABRIMIZ TÜKENMİŞTİ"

Almanya'dan, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu gazetecilerle paylaşan Mehmet Aydın, "Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz, sevinçliyiz. 1 yıl aradan sonra senede 1 defada olsa gelip gidiyoruz. Çok özlediğimiz köyümüzü göreceğiz. Almanya'da vaka sayıları düşüşe geçti. Neredeyse her yer açıldı. Sabrımız tükenmişti" diye konuştu.

"SEVİNÇLİYİM, GURURLUYUM"

Almanya'nın Münih şehrinden gelen Alaatin Küçükkaya ise, "Yolculuğumuz Anadolu'da bulunan memleketimiz Sivas'a. Memlekete uzun bir aradan sonra tekrar geldiğim için mutluyum, gururluyum, sevinçliyim. Tabi ki memleketin özlemi var. Yani gurbetten sılaya gelmek insana onur ve gurur veriyor. Geçen yıl bildiğimiz üzere koronadan dolayı gelemedik ülkemize ama bu yıl aşılarımızı olduk tekrar testimizi olduk. Bu yüzden içimiz rahat olduğu için sevinçle memleketimize geliyoruz" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ GELMEDEN ÖNCE TÜM BİLGİLENDİRMELERİ YAPTIK"

AK Parti İstanbul Milletvekilli Zafer Sırakaya, "Vatandaşlarımız, Türkiye'ye gelmeden önce izin sezonu başlamadan önce bütün bilgilendirmeleri yapıyoruz. Hem Yurtdışı vasıtasıyla hem de Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığında (YTB) vasıtasıyla bir de tüm şahsi hesaplarımızda bütün bilgilendirmeleri yaptık. Her sene yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya kaldığımız bir süreç oluyor. Geçen sene bildiğiniz üzere pandeminin çok yoğun yaşandığı bir süreçti. Vatandaşlarımı muhakkak gelmeden önce gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmıştık. Bu sene hamdolsun İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge ile birlikte vatandaşlarımızın Covid-19 test sonucunu ve diğer test sonuçlarını ibraz etmiş olmaları vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde ülkelerine gelmeleri için kabul edildi. Bunun dışında eğer yapmışlarsa aşılarını 14 günü geçmiş olma koşuluyla ibraz etmeleri yeterler bir oldu. Bütün bunlar ile birlikte vatandaşlarımızın giriş formlarını da ibraz etmeleri gerekiyor. Bugün burada vatanlarına gelen gurbetçilerimize hoş geldin dedik ve kendilerini sahada karşıladık. Bize memnuniyetlerini ifade ettiler. Buradan bir kez daha bu izin sezonundan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı