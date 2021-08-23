Gurbetçiler "İnsanın memleketi gibisi yok" diyerek dönüşlerini sürdürüyor
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Gurbetçiler "İnsanın memleketi gibisi yok" diyerek dönüşlerini sürdürüyor

Gurbetçiler 'İnsanın memleketi gibisi yok' diyerek dönüşlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Fransa'ya dönen Ümit Uçan, AA muhabirine, dönüş yoluna geçmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sevdiklerini ve dostlarını geride bıraktıklarını dile getiren Uçan, şunları kaydetti:

"Geliş güzel de gidiş çok zor. İnsanın memleketi gibisi yok, memleket çok farklı duygu. Oradayken büyük özlem duyuyoruz, televizyonlarda görüyoruz, telefonlarla görüşüyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde büyük bir sevinç ama döndüğümüz zaman büyük bir hüzün. Gerçekten memleketin kıymetini bilmeyenlere de buradan sesleniyorum, memleketinizin kıymetini bilin."

Ailesiyle birlikte Almanya'ya dönen Caner Doğru ise ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

Dönüş yolculuğunun her zaman buruk geçtiğini dile getiren Doğru, "Duygulanıyoruz ayrılırken. Kelimelerle anlatılamayacak bir durum, bunu yaşayan bilir." dedi.

Ali İhsan Kalaycı da memleketten ayrılmanın çok zor olduğunu belirterek, "İşimizin başında olmak için yollara çıktık. Allah, kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin. Memleket bizim için çok farklı. Çocuklarım Fransa'da doğmasına rağmen biz Türkiye aşığıyız. Bize kalsa her 6 ayda bir gelmek isteriz. Türk bayrağını gördükten sonra gerçekten rahatlıyoruz. Diyoruz ki, öbür tarafta kalmayalım arıza yapacaksa da Türkiye'de yapalım." diye konuştu.

Gurbetçiler 'İnsanın memleketi gibisi yok' diyerek dönüşlerini sürdürüyor
Gurbetçiler 'İnsanın memleketi gibisi yok' diyerek dönüşlerini sürdürüyor
Gurbetçiler 'İnsanın memleketi gibisi yok' diyerek dönüşlerini sürdürüyor
Gurbetçiler 'İnsanın memleketi gibisi yok' diyerek dönüşlerini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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