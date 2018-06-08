Gurbetçiler Hasta Çocukların Yüzünü Güldürdü

Belçika'da yaşayan Nazan Özberk ve Nüzbiye Çiftçi, düzenledikleri iftar yemeğinden elde ettikleri gelirle Gaziantep'teki hasta çocukları sevindirdi.

Uzun yıllardır Belçika'da yaşayan Özberk ve Çiftçi, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve az da olsa yüzleri güldürebilmek için Nazar Derneği'ni kurdu.

Dernek aracılığıyla yemek programları, kermesler, toplantılar düzenleyen Özberk ve Çiftçi, elde ettikleri gelirle de Türkiye'nin çeşitli illerinde yardımlarda bulunuyor.

Ramazan dolayısıyla da iftar düzenleyen yardımseverler, buradan elde edilen geliri, Gaziantepli hasta çocuklar için kullanmaya karar verdi.

GAÜN Onkoloji Hastanesi yönetimi ile Şenel Sabri Turan İlkokulu Hastane Sınıfı öğretmenleri Nesibe Gerek ve Ali Sinan ile irtibata geçen Özberk ve Çiftçi, pediatrik hematoloji ve onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara 40 tablet bilgisayar ve bayram harçlığı ile hastanede annelerin kullanması için çamaşır makinesi hediye etti.

Hayırseverlerden Nazan Özberk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneği kurmadan önce de yardımlar yaptıklarını belirterek, daha sonra 4 kadın arkadaş bir araya gelerek Nazar Derneği'ni kurduklarını söyledi.

Belçika'da iftar yemeği düzenlediklerini ve gelirini Türkiye'ye aktarmaya karar verdiklerini anlatan Özberk, "Derneğimizi kuralı bir yıl bile olmadı. Üyemiz yok ama gönüllülerimiz var. İftar yemeğini 300 kişilik planlamıştık ama 800 kişi katıldı. Sonra kendimize, yardım için Gaziantep'i seçtik. Amacımız, kanserli çocukların az da olsa yüzünü güldürmek. Bizim elimizde fazla bir imkanımız yok ama elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz aslında iş birliğiyle neler yapılabileceğini göstermek istedik." diye konuştu.

Nüzbiye Çiftçi de Belçika'ya döndüklerinde Gaziantep için başka projeler de hayata geçirmeyi planladıklarını, yeni yapılan çocuk hastanesinin iç tefrişatına katkıda bulunmak için "Bir odanız olsun ister misiniz?" adı altında bir kampanya düzenleyeceklerini kaydetti.