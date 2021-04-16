Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu
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Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu

Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kolisi desteğinde bulunan Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği, Av. Rüştü İlkay Turhan, Bütçem Market ve Tahsin Duru'ya teşekkür etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kolisi desteğinde bulunan Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği, Av. Rüştü İlkay Turhan, Bütçem Market ve Tahsin Duru'ya teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, kentteki ihtiyaç sahibi muhtaç aileler ile pandemi yasakları nedeniyle işini kaybetmiş vatandaşlara yönelik başlattığı sıcak AŞ ve gıda kolisi yardımlarına hayırseverler de katkı sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kolisi desteğinde bulunan Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği, Av. Rüştü İlkay Turhan, Bütçem Market ve Tahsin Duru'ya teşekkür etti.

Avrupa Ereğliler Derneği'ne teşekkür

Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği temsilcisi CHP Belediye Meclis Üyesi Yaşare Aydın'a derneği temsilen plaket takdim eden ve Ereğli halkı adına teşekkür eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Hayırsever vatandaşlara, Ereğli'yi seven arkadaşlara mübarek ramazan ayında, pandeminin ortaya getirdiği sıkıntılı bir ortam nedeniyle dayanışma çağrısında bulunduk. Sağ olsunlar yardımlara çağrılar yerini buluyor. Ben özellikle, Ereğli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem muhtaç insanlara sıcak yemek gönderiyoruz hem de genç yaşta komilik yapan, şoförlük yapan, odacılık yapan boşta kalan insanlara sıcak yemek gönderiyoruz ve koli yardımı yapıyoruz. Çağrımıza her taraftan talepler geliyor, yardımlar geliyor. Bazı isimleri açıklamıyoruz, kendileri rica ettikleri için. Bizi mutlu edenlerden biri sesimiz Almanya'ya kadar gitmiş ve Avrupa Karadeniz Ereğlililer Derneği bütün arkadaşları ile birlikte toplanmışlar ve 220 koli bize kumanya göndermişler. Buradan Avrupa Karadeniz Ereğlililer Derneği üyelerine, değerli hemşerilerime bu yardımı yapan bütün insanlarımıza Ereğli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bugünün anısına onlara plaket sunmak istiyorum. Avrupalılar Karadeniz Ereğlililer Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine ve bütün üyelere teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu
Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu
Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu
Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu
Gurbetçiler, gıda kolisi desteğinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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